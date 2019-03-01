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12:32 01 Mart 2019
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    Erman Ilıcak

    Türkiye'nin en zengin kişisi değişti

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Forbes Türkiye 'En zengin 100 Türk'ü sıraladağı 'Forbes 100' listesini açıkladı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 100 mi̇lyon dolar farkla son 5 yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengini oldu.

    Forbes Türkiye, bu yıl 14. kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100'ün toplam serveti 99.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Murat Ülker
    © AA /
    Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu
    Geçen yıl 40'a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

    Listenin ilk sırasında 3.8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son 5 yılın 'en zengini' Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2.1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar paylaştı.

    Bu yıl 11 isim FORBES 100'de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isim bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6.1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören'in varisleri ile 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un iki kızı da yer alıyor.

    FORBES 100 TARİHİNİN EN GENÇ İSİMLERİ: ESRA VE AYLİN KOÇ

    TÜİK araştırması
    © Flickr /
    Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu
    Mustafa Koç'un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri olarak yer alıyor.

    29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Comodo'nun Kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya, ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler arasında bulunuyor.

    Listenin ilk 10'unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri olması ve döviz gelirleri bulunması.

    LİSTEDE 29 DOLAR MİLYARDERİ VAR

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven şunları söyledi:

    "Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018'in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları, bölgede, Avrupa'da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş' beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21.5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101'inin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor."

    EN ZENGİN KADIN SEMAHAT ARSEL

    Zengin yoksul farkı açılıyor
    © REUTERS / Ali Hashisho
    Oxfam’ın raporuna göre 26 kişinin serveti, dünyanın yarısının gelirine eşitlendi
    Forbes Türkiye'nin açıkladığı 'Forbes 100' listesinde 'dolar milyarderi' olarak yer alan 29 isim, Forbes ABD'nin çok yakında açıklayacağı 'Global Milyarderler' listesinde Türkiye'yi temsil edecek.

    Bu yıl Forbes 100'de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40 idi. Bu yıl listede 28 kadın bulunuyor. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19.7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel.

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    Etiketler:
    Servet, Zengin, Vehbi Koç Vakfı, Koç Holding, Godiva, Ülker, Rönesans Holding, Forbes, Semahat Arsel, Burçak Güven, Hüsnü Özyeğin, Murat Ülker, Şarık Tara, Erdoğan Demirören, Mustafa Koç, Erman Ilıcak, ABD, Türkiye
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