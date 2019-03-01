İstanbul'da fiyatlar yüzde 19 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18.37, toptan fiyatlar yüzde 23.00 arttı. Sektörel bazda en fazla fiyat artışı sağlık ve kişisel bakım grubunda oldu.

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar yüzde 0.95 arttı.

© REUTERS / Umit Bektas Merkez Bankası: Enflasyonu sebze-meyve fiyatlarındaki artış yükseltti

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15.23, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 19.95 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.37, toptan fiyatlar ise yüzde 23.00 arttı.

Şubat 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3.06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.79, gıda harcamalarında yüzde 1.45, konut harcamalarında yüzde 0.68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.34 artış görüldü. Giyim harcamalarında yüzde —1.27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde —0.03 azalış görüldü.

Şubat 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 3,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,30, mensucat grubunda yüzde 0.11 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde —4.04 azalış izlendi.