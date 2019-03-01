İstanbul'da fiyatlar yüzde 19 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar yüzde 0.95 arttı.
Şubat 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3.06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.79, gıda harcamalarında yüzde 1.45, konut harcamalarında yüzde 0.68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.34 artış görüldü. Giyim harcamalarında yüzde —1.27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde —0.03 azalış görüldü.
Şubat 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 3,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,30, mensucat grubunda yüzde 0.11 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde —4.04 azalış izlendi.
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