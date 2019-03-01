Albayrak: Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın brüt rezervlerine ilişkin açıklama yaptı.
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Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" dedi.
Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. pic.twitter.com/QAo6I6yavC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019
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