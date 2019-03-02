AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor

Çelik, Fuar Alanı'nda Hatipoğlu ailesi tarafından verilen akşam yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, geçmişte 28 Şubat dönemi gibi sıkıntılı zamanlarını, demokrasiye sahip çıkarak aştığını söyledi. Vatandaşın sandık konusundaki bilinci, demokrasi konusundaki iradesi sayesinde bütün sıkıntıları aşmayı, geleceği inşa etmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hem korumayı hem de güçlendirmeyi başardıklarını anlatan Çelik, bunun sırrının demokrasi olduğunu ifade etti.

Çelik, her seçimin sadece iktidar belirleme arayışı değil, ülkenin geleceği hakkında verilecek bir karar olduğunu vurgulayarak, "(Yeter söz milletindir) denilen büyük demokrasi mücadelesinin arkasından, 'yeter karar milletindir' denilen büyük demokrasi mücadelesi veriliyor" diye konuştu. Seçimlerde halkın sandığa gitmesinin önemine değinen Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye'nin önünde 4-5 yıl sorunsuz bir dönemin oluşacağını belirtti.

'DÜNYADA TİCARET SAVAŞLARINDAN BAHSEDİLDİĞİ BİR DÖNEMDE TÜRKİYE PARLAK CAZİBELİ BİR GELECEĞE DOĞRU YÜRÜYOR'

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Türkiye ekonomisinin güçlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Dünyanın içinden geçtiği ortamda, dünyada ticaret savaşlarından bahsedilen bir dönemde Türkiye G20 ülkeleri içerisinde ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor. Türkiye, parlak cazibeli bir geleceğe doğru yürümesi konusundaki gücünü ve kudretini korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin, devletimizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu burada görüyoruz. İhtiyacımız olan tek şey vardır, o da sizin desteğinizdir. Türkiye büyürken, güçlenirken başka bazı devletlerin yaptığı gibi bir takım hazır yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmadı. Türkiye kendi gücünü üretirken başkalarının yaptığı gibi ahlak dışı bir şekilde Afrika'da, Asya'da ya da Orta Doğu'da bazı devletleri sömürge haline getirmedi. Bu coğrafyayı vatan kılarken ödediğimiz bedelin aynısını, ekonomimizi büyütürken, demokrasimizi inşa ederken de ödedik. O yüzden büyüyen ekonomimizin, güçlü demokrasimizin bedeli ödenmiştir ve bunların hepsi vatandaşın sayesinde, sizin iradenizle olmuştur."