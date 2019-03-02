Kayıt
01:08 02 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Dünyanın en büyük küçük şehri’ ünvanlı kumar cenneti Reno

    'Türk zenginlerinin, ABD'nin vergi cennetine giden parası geri geliyor'

    © Fotoğraf : Youtube
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Paralarını ABD’nin Nevada Eyaleti’ndeki ‘Dünyanın en büyük küçük şehri’ ünvanlı kumar cenneti Reno’ya götüren bazı Türk zenginler, ‘deşifre’ olma kaygısıyla varlıklarını Türkiye’ye geri getirmek zorunda kaldı.

    Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton
    © REUTERS / Edgard Garrido
    Paradise Belgeleri: Formula 1 şampiyonu Hamilton özel jetinin vergisini ödemedi
    Edinilen bilgilere göre daha önce çeşitli nedenlerle önce Bahama Adaları ve İsviçre'ye sonrasında ise vergisiz paranın toplandığı ABD'nin Nevada Eyaleti'nin Reno kasabasına giden bazı Türk zenginleri parasının 'deşifre' olma korkusuyla Türkiye'ye geri getirmeye başladı.

    HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre ailelerin özellikle Panama Papers belgeleriyle bu şehirde hesabı olanların deşifre olmasının ardından Türkiye'de cezaya maruz kalmamak için Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiği tahmin ediliyor. Aynı durum Malta'ya giden paralar için de geçerli. Avrupa'nın vergi dışı alını olan Malta, AB'nin 2017'de vergi cennetleri ile mücadele kararı almasının ardından burada başlatılan soruşturmalardan sonra vergiden kaçmak için bu ülkeye giden Türkleri tedirgin etti. Gelen paranın bir kısmının da Malta'dan geri döndüğü de iddia ediliyor.

    'ROTHSCHILD'S İLE BAĞLANTILI'

    Olayın hikayesi 27 Ocak 2016'da Bloomberg Businessweek dergisinin "Dünyanın yeni vergi cenneti ABD' başlığı ile duyurduğu habere de konu olmuştu. O haberde Rothchild & Co. şirketinin bir Türk müşterisinin parasını önce Bahama adalarına sonra ise ABD'nin Nevada Eyaleti'ndeki Reno kasabasına götürdüğü yazıldı. Haber ve ardından gelen diğer haberler İsviçre bankalarına vergi kaçırılmasına yardımcı olunduğu gerekçesiyle ceza kesen ABD'nin Rothchild & Co aracılığı ile yeni vergi cenneti olduğu iddia edildi. Sadece Nevada değil Dekota ve diğer iki şehirde daha vergi cennetleri oluşturulduğu Businessweek haberinde dile getirilmişti.

    'DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜÇÜK ŞEHRİ'

    Panama Belgeleri
    © AP Photo / Arnulfo Franco
    Panama Belgeleri'ni yayınlayanlardan yeni ifşaat: Paradise Belgeleri
    Adını 'Dünyanın en büyük küçük şehri' olarak duyuran Reno şehri adeta bir kumar cenneti. Reno'yu vergi cenneti haline getiren Rothchild & Co. şirketinin merkezinin ise ünlü Harrah's ve Eldorado casinolarının bir kaç blok ötesindeki Porsche'nin eski merkezinde açıldığı haberlerde ifade ediliyor.

    Haberde ilginç bir şekilde, Amerika'nın bünyesinde yaşayan yabancı vatandaşlara kendi ülkelerinde vergi ödetmediği, yurtdışında yaşayan bazı Amerikalılar'dan ise iki kez vergi aldığı kaydedildi. Parasını Bahamalar'dan Reno'ya taşımak için Rothschild'in şirketini kullanan zengin bir Türk ailesinin yanı sıra Asyalı bir aile olan başka bir Rothschild müşterisinin de aynı yolu izlediği belirtildi. Müşterilerin genellikle ABD'de çocukları olan uluslararası aileler olduğunun altı çizildi.

    Özellikle Döviz Tevdiat Hesaplarında Eylül 2018'den bu yana meydana gelen yaklaşık 15 milyar dolarlık artış ve Net Hata ve Noksan kaleminin de 21.2 milyar dolara ulaşması tartışma konusu olmuştu. DTH'daki artışa rağmen vatandaşın Eylül-Aralık 2018 arasında döviz kurunun yüksek olduğu dönemde net olarak 1.8 milyar dolar döviz sattığı, son 2 ayda ise yine net olarak 2.5 milyar dolarlık (4.5 milyar dolar alım ve 2 milyar dolar satım) döviz satın aldığı görüldü. Yani net döviz alımı Eylül 2018'den bu yana (2.5-1.8) 700 milyon dolar oldu. Eylülden bu yana bankalara gelen geri kalan (13.372-700) 12.7 milyar liranın yastık altından, kasalardan veya yurtdışından geldiği tahmin ediliyordu.

    Etiketler:
    Paradise Papers, Rahim Ak, Rothchild, Bahamalar, İsviçre, Malta, Panama, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet