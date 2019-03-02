ABD, Venezüella'daki Rus ve Çin yatırımlarının geri dönüş şartını açıkladı

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Rusya ve Çin'in Venezüella'daki yatırımlarını ancak mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevinden ayrılması durumunda geri alabileceklerini belirtti.

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, ABD'nin Rusya ve Çin'i Venezüella'yı desteklemekle kendi çıkarlarına hizmet etmedikleri konusunda ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

Abrams, "Eğer onlar (Rusya ve Çin) yaptıkları yatırımlar konusunda endişeleniyorlarsa, iflas etmiş Venezüella ekonomisi bu miktarları ödeyemez. Bunu sadece iyileşme sürecindeki Venezüella yapabilir ve bu da Maduro'nun yönetimi altında olmayacak" dedi.

'SİYASİ DESTEKLERİ SÜRÜYOR'

Moskova ve Pekin'in Venezüella'ya maddi desteği artırmayacağını kaydeden Abrams, "Rusya ve Çin'den büyük miktarlarda ek yatırım yapılacağını sanmıyorum. Ancak, mevcut iktidara siyasi ve diplomatik destekleri sürüyor" diye konuştu.



© AP Photo / Frank Franklin II ABD ile Rusya'nın Venezüella tasarıları BMGK'da veto edildi

Venezüella'da 21 Ocak'ta mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri başladı. Ardından çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etti ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanındı.

Rusya ve Çin ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtti. Venezüella ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıkladı.