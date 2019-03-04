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10:09 04 Mart 2019
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    Cavit Çağlar

    Cavit Çağlar: Çok şükür, bir tek Allah'a can borcum kaldı

    Sputnik
    Ekonomi
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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) olan tüm borçlarını ödeyen iş adamı Cavit Çağlar, "Ne bir bankaya 1 kuruş borcum var, ne de 1 kuruş vergi borcum var. Bir tek Allah'ıma can borcum kaldı. Memlekete hizmete devam" dedi.

    Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, "Kararsızlar anketçilerin son dakika sigortası mıdır?" başlığıyla yayımlanan yazısında iki gün önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) olan tüm borçlarını ödediği bildirilen eski siyasetçi ve iş adamı Cavit Çağlar'la gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cavit Çağlar
    © Sputnik /
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    Çekirge, şunları kaydetti:

    "TMSF resmen açıkladı ya… Cavit Çağlar, 837 milyon dolarlık borcunu 'başarıyla ödedi'…

    Dün Çağlar'la ilgili bir yazı yazdım.

    O kadar tebrik aldım ki… Seveni de çokmuş…

    Kolay değildi. Bir iş adamı, kaçmamış, kaçırmamış… Yüzlerce milyon dolarlık borcunu kuruşu kuruşuna alnının akıyla ödemiş…

    Dün Cavit Bey aradı.

    Çok duygusal bir konuşma oldu.

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    © AA /
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    Teşekkür ederken aynen şöyle dedi:

    '837 milyon dolar borcumu ödedim. Çok şükür. 300 milyon dolar da işçilerimin tazminatlarını ödedim.'

    Doğrusu ben bu 300 milyon dolarlık işçi tazminatını atlamışım.

    25 bin işçisinin hakkını da sonuna kadar ödeyip helalleşmiş.

    Bu durumda Cavit Çağlar 1 milyar 100 milyon dolar borç ödemiş oluyor.

    Helal olsun…

    Ve tabii şu sözleri: 'Ne bir bankaya 1 kuruş borcum var, ne de 1 kuruş vergi borcum var. Bir tek Allah'ıma can borcum kaldı. Memlekete hizmete devam. Sanayiciliği de Şenol'a bıraktım. Artık yeni limanlara yelken açma zamanıdır.'

    Evet, Cavit Abi, 'alnının akıyla açtığın yelkenlere' özgürlük rüzgarları dolsun.

    Tabii Cavit Çağlar gibi bir enerji boş durmaz. Onun yeni liman dediği mutlaka yine yatırımdır…"

    Etiketler:
    şükür, Allah, ödeme, borç, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cavit Çağlar, Fatih Çekirge, Türkiye
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