Medvedev: Türk Akımı'nın Bulgaristan'dan geçmesi için Brüksel'den sağlam garanti alınmalı

Bulgaristan'da yayın yapan Trud gazetesine konuşan Medvedev, Türk Akımı projesinin Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'dan geçmesi olasılığı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bulgaristan'ın yakın zamanda gaz sevkiyat sisteminin gelişimine yönelik bir yatırım kararı aldığını kaydeden Medvedev, Türk Akımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İnşaat çalışmalarının başlaması için yol açık. Ancak bunun gibi büyük ve pahalı bir proje için ek garantiler gerekli. Yeni boru hattı Güney Akımı'nın hazin akıbetini tekrarlamamalı. Türk Akımı'nın Bulgaristan'dan geçirilmesi, Sofya'nın, AB'den bu boru hattı ile gaz sevkiyatı planlarına engel olup olmayacağına dair sağlam garantiler almasına bağlı."

Medvedev, Türk Akımı'nın nereden uzatılacağına dair seçimin daha çok gaz sevkiyat altyapılarının hazırlık durumuna, söz konusu ülkelerin hükümetlerinin proje ile ne kadar ilgilendiklerine ve net adım atmalarına bağlı olduğuna bağlı olduğunu vurguladı.

Medvedev, "Gaz alanında ülkelerimiz arasında işbirliği yapılmasının ekonomilerimizin çıkarına olacağından eminiz. Hem Rusya'nın hem Bulgaristan'ın, aynı zamanda Avrupa'nın da…" dedi.

Bulgaristan, 2014'te Avrupa Komisyonu'nun ısrarları nedeniyle Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesinden çekilmişti.