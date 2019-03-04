Türkiye'nin ihracatı yüzde 3.7 arttı, ithalatı yüzde 18.7 azaldı

İhracat şubat ayında genel ticaret sistemine göre 14.31 milyar dolar, ithalat ise 16.16 milyar dolar oldu.

© AA / Yeni hesaplama sistemine göre ilk ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18.7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu" dedi.

Pekcan, "Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemi'ne göre de şubat ayında ihracatımız yüzde 3.5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS'ye göre ithalatımız şubat ayında yüzde 16.6 düşüşle 15 milyar 793 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

Bu sonuçla söz konusu ayda dış ticaret açığı 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.