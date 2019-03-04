Dolar, enflasyon sonrası yükselişe geçti

Beklentilerin altında gelen şubat enflasyonu sonrası ilk tepkide aşağı yönlü hareket eden dolar/TL, daha sonra 'erken faiz indirimi' endişeleriyle yükselişe geçti.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Şubatta enflasyon yüzde 19.67'ye geriledi

Bu sabah enflasyon verisinden hemen önce 5.3840'ta yer alan kur, veri sonrası ilk tepkide 5.3720 seviyesine gevşedi.

Daha sonra fiyatlamalar üzerinde etkili olan erken faiz indirimi beklentisiyle kur 5.3960'da yer aldı. Euro/TL 6.1280'den alıcı buldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, 'İyi' enflasyon sonuçları yılın başlarında da kuru yukarı taşımış, daha sonra TCMB'nin sıkı duruş söylemleriyle bu beklenti fiyatlamalardan çıkmıştı.

Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 0.16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19.67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29.59 oldu.