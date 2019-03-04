Otomobil pazarı yüzde 47.1 oranında daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat'ta yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adete geriledi.

Otomobil pazarında yılın ilk iki ayındaki daralma yüzde 52.2'yi buldu ve satışlar toplamda 39 bin 248 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.51 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 48.96 düşüşle 5 bin 670 adete geriledi.

Otomobil satışları, ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 51.71 azalarak 30 bin 184 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 53.69 azalarak 9 bin 64 adete geriledi.