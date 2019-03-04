Otomobil pazarı yüzde 47.1 oranında daraldı

Otomobil pazarında yılın ilk iki ayındaki daralma yüzde 52.2'yi buldu ve satışlar toplamda 39 bin 248 adete geriledi.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.51 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 48.96 düşüşle 5 bin 670 adete geriledi.
Otomobil satışları, ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 51.71 azalarak 30 bin 184 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 53.69 azalarak 9 bin 64 adete geriledi.
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