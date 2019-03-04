BRICS ülkeleri 'BRICS Pay' adlı ortak ödeme sistemi kuruyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in, 'BRICS Pay' adı verilen bir ortak ödeme sistemi geliştirmek için çalışma yaptığı belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan (RFPİ) İzvestiya'ya yapılan açıklamaya göre BRICS ülkeleri, 'BRICS Pay' adı verilen bir ortak ödeme sistemi geliştiriyor.

'İLK OLARAK GÜNEY AFRİKA'DA UYGULANACAK'

© REUTERS / Mike Hutchings S&P, BRICS Kalkınma Bankası'nın yatırım derecesi notunu en üst ikinci düzeye çıkardı

Projeye göre ödemeler, alıcının ulusal para biriminden bağımsız olarak mobil uygulama üzerinden yapılacak. BRICS dışı ülkelerin de kullanabileceği platformun ilk olarak nisan başında Güney Afrika'da uygulamaya koyulması planlanıyor. Rusya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir yetkili, küresel ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle yeni uluslararası ödeme sistemi kurulmasının BRICS ülkeleri için öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

'ULUSLARARASI ÖDEME ŞİRKETLERİNE OLAN BAĞIMLILIK SON BULACAK'

Uzmanlar, yeni ödeme sisteminin ticaretin gelişmesini sağlayacağı ve günümüzün uluslararası ilişkilerindeki zorlu koşullar dikkate alındığında BRICS ülkelerini uluslararası ödeme şirketlerinden bağımsız kılacağı konusunda ortak görüş belirtti.