Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayında yüzde 0.16 artan ve yıllık bazda 0.68 puan azalarak yüzde 19.67'ye gerileyen enflasyon verileri sonrasında aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Şubatta enflasyon yüzde 19.67'ye geriledi

Dünya gazetesinin aktardığına göre, raporda şu görüşlere yer verildi:

— Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş gösterdi.

— Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korudu.

— Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü.

'MALİYET BASKILARI SÜRDÜ'

— Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış gösterdi.

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- Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu.

— Şubat ayında tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları sürdü.

— Dayanıklı mallarda fiyat düşüşleri bu dönemde de devam etti giyim grubu yıllık enflasyonundaki düşüş bu dönemde yavaşlayarak sürdü.

— Diğer temel mallar grubunda fiyat artışları ılımlı görünümünü korurken, ilaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak yapılan ayarlamanın etkileri görüldü.