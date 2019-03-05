Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, platformun Türkiye projeleriyle ilgili olarak Sözcü'den Can Mumay'ın sorularını yanıtladı.
Savaş şöyle devam etti:
‘OTOBÜSTE İZLEMEDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ'
"Diğer yandan Türkiye'deki üyelerimizin izleme alışkanlıklarına dair ilginç verilere sahibiz. Örneğin üyelerimizin yüzde 77'si yalnızca evde değil toplu taşımada veya seyahat halindeyken de Netflix izlediğini söylüyor. En çok Netflix izlediğimiz toplu taşıma aracı otobüs, hatta bu alanda dünyada birinciyiz. Seyahat öncesi Netflix yapımlarını mobil cihazlarına indirerek uçaktayken en sevdikleri yapımları izleyen üyelerimizin sayısı da hızla artıyor. Hatta üyelerimizin yüzde 7'si tuvaletteyken bile sevdikleri Netflix yapımlarını izlemekten vazgeçmiyor."
‘GELENEKSEL TV AKIŞINDAN FARKLI BİR YAYIN VAR'
Mumay'ın devamında yönelttiği sorular ve Savaş'ın verdiği yanıtlar şöyle:
- Geçtiğimiz aylarda Netflix'in ABD'deki ücretlerine bir zam yaptı. Türkiye'de ucuz bir fiyat politikası var gibi duruyor şu anda. Üyelik ücretlerine zam yapılacak mı?
Üyelerimize daha iyi bir eğlence deneyimi sunabilmek adına dönem dönem bu tip düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz aylarda ABD'nin de aralarında bulunduğu birkaç ülkede fiyatlarımızı yeniden düzenledik. Ancak global bir artış kararı söz konusu değil ve şu an için Türkiye'deki üyelik ücretlerini değiştirmeyi düşünmüyoruz. Netflix'in toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması bizim için çok önemli.
- Netflix'in Türkiye'deki abone sayısına ilişkin yaklaşık bir rakam alabilir miyiz? Belli bir yılda bir hedef var mı?
2018 yılını 190 ülkede 139 milyon üyeyle kapattık. Ülkeler özelindeki üye rakamlarını açıklamasak da Türkiye'de gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Netflix'le tanışan üyelerimizin diledikleri yapımı, diledikleri zamanda, diledikleri yer ve cihazda reklamsız bir şekilde izlemekten keyif aldığını görüyoruz. Hedefimiz, onların hayatına daha fazla mutluluk katabilmek için hem içerik hem de teknoloji alanında yatırım yapmaya devam etmek.
(Savaş bu soruya bir abone sayısı rakamı vermese de Türkiye'de yaklaşık 70 bin Netflix aboneliği olduğu tahmin ediliyor. Bir aboneliğin ise ortalama 4 kişi tarafından kullanıldığı hesaplandığında Netflix'in kullanıcı sayısı 280 bin civarı olarak hesaplanıyor)
- Netflix'in ilk Türkiye yapımı olan Hakan: Muhafız'ın kısa sürede 2. sezonunun ardından 3. ve 4. sezonlarının yayınlanacağı açıklandı. Muhafız'ın gördüğü ilgi beklentilerinizi aştı mı?
- Türkiye'de bir dizi yapıldı, bir sinema filmi yapımcılığı yapmak gibi bir proje var mı?
Türkiye'deki ilk orijinal dizimiz Hakan: Muhafız'ın elde ettiği başarının ardından başrolünde Beren Saat'in yer alacağı ikinci orijinal dizimiz için de çalışmaya başladık. Bu aşamada herhangi bir film projesi duyurumuz olmasa da, üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katacak her tür yapıma kapımız açık.
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