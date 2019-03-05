Pekcan'dan Trump'ın Türkiye kararına tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın GTS kararı ile ilgili olarak “İki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, Trump'ın Türkiye'yi ekonomisinin 'gelişmiş' olmasını gerekçe göstererek, gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarma kararına tepki gösterdi.

1/4 Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 5, 2019

​Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

2/4 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla 5. tedarikçi ülkedir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 5, 2019

​2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta TR 1.74 milyar dolarlık ve %8.2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

3/4Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 5, 2019

​Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

4/4 Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 5, 2019

​Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."