İş Bankası’ndan sonra Garanti Bankası da kar payı dağıtmayacağını duyurdu

Garanti Bankası, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı bildirim ile 2018 yılı karını dağıtmayacağını duyurdu.

İş Bankası, 1 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygun bulmadığı için net dağıtılabilir dönem karı 6 milyar 431 milyon 812 bin 206 TL'yi dağıtamayacağını duyurmuştu.

© Fotoğraf : Twitter İş Bankası'nın kâr dağıtım talebi reddedildi

İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası da, dün akşam KAP üzerinden yaptığı bildirim ile 2018 yılı karını dağıtmayacağını duyurdu.

Söz konusu Bildirim şöyle:

"Bankamız yönetim kurulunun 04.03.2019 tarihli kararına istinaden Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile banka esas sözleşmesinin Karın Taksimi başlıklı 45'inci maddesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde bankanın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek 6 milyar 638 milyon 235 bin 755 lira 02 kuruş tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, genel kurulun onayına sunulacaktır."