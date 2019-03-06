Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda ekonomideki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
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2019'da enflasyonun hedeflerinin altında gerçekleşeceğini ifade eden Albayrak, devamında konkordato ilan eden firmalar hakkında yaşanan yeni gelişmeyi de aktardı.
Albayrak, konkordato müracaatlarının yüzde 50-70 oranında azaldığını belirterek "Toplam 318 firma konkordatodan çıktı" dedi.
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