Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato müracaatlarının yüzde 50-70 oranında azaldığını belirterek "Toplam 318 firma konkordatodan çıktı" dedi.

© Fotoğraf : Twitter HGS'yi yapan firma konkordato ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda ekonomideki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

2019'da enflasyonun hedeflerinin altında gerçekleşeceğini ifade eden Albayrak, devamında konkordato ilan eden firmalar hakkında yaşanan yeni gelişmeyi de aktardı.

Albayrak, konkordato müracaatlarının yüzde 50-70 oranında azaldığını belirterek "Toplam 318 firma konkordatodan çıktı" dedi.

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