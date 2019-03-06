ATOR: Türkiye bu yıl Rus turist sayısı bakımından yeni bir rekor görmeyebilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamaya göre 2018’de Rusya’dan rekor seviyede turist ağırlayan Türkiye’de bu yıl otel fiyatlarının yüzde 30 pahalanması nedeniyle benzer bir durum yaşanmayabilir.

ATOR’a göre 2017 yılında Türkiye’ye gelen her Rus turist ortalama 458 dolar harcadı. 2018 istatistikleri ise henüz belirlenmedi. Tur operatörleri ise bu yıl, Türkiye’deki otellerdeki yüzde 30’luk pahalanma nedeniyle Ruslar daha fazla para harcayacak.

Açıklamada “Ancak Türkiye’deki otelcilik sektörünün kazancı, beş yıldızlı otellerin fiyatları kadar fazla yükselmeyebilir. Önde gelen tur operatörlerine göre, bu yıl dört ve üç yıldızlı daha ekonomik konaklama seçenekleri tercih edilirken, konaklama süreleri de düşürülüyor” ifadeleri kullanıldı.

ANTALYA’YA GİDEN RUS TURİST SAYISI MAKSİMUM YÜZDE 4.5 ARTACAK

Rus turistlerin otel içi harcamaları da azaltabileceği belirtilen açıklamaya göre, bu yılki Rus turist sayısı 2018’den çok fazla olmayacak. Tur operatörlerinden alınan veriler doğrultusunda Antalya’ya giden Rus turist sayısı maksimum yüzde 4.5 artacak. Diğer yandan uzmanlar sezon boyunca uçuş programlarında da düzenlemeler bekliyor. Geçen sene 4.8 milyon Rus turistin dinlendiği Antalya, yeni bir rekorsuz kalabilir.