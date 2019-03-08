Perakendecilerin yüzde 47'si gelecek 3 ayda satışlarda düşüş bekliyor

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Tanzim satış noktaları, depo baskınları ve perakende zincirlerine yönelik soruşturmalar gıda enflasyonunun hızını kesmezken, piyasalar gelecek 3 aya karamsar bakıyor. Perakende sektörünün yüzde 47'si gelecek 3 ayda satışlarda düşüş beklerken, şubat ayında satışlar yüzde 32 oranında azaldı.

Tüketicinin alışverişe çıkış davranışlarına ilişkin bilgi veren perakende güven endeksinde yiyecek ve içecek alanında tam bir çakılma yaşandı. Bu alandaki düşüş yüzde 32.5'i bulurken, tüm sektörlerde düşen tüketici güveni ile satışlarda yüzde 10 ve üzerinde kayıp yaşandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan araştırmaya göre, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü hızlanan perakende güvenindeki düşüş ile piyasaya yansıyor. Yaklaşık 900 milyar TL'lik ciroya sahip sektör geleceğe ise karamsar bakıyor. Endeks, şubatta bir önceki aya göre 3.1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 14.7 puan azaldı.

Perakende güveninin geçen yıl ve aya göre azalışında, son çeyrekte eksiye geçen büyüme rakamları ile gelecek 3 aya dair dip seviyelerde gezen satış beklentisinin neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu noktada krizin sokaklara yansıması olarak sayılabilecek ve temel harcama kalemleri olan ‘yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' sektörü, şubat ayında perakende güveninde en fazla düşüş gösteren sektör oldu. Buradaki düşüş yüzde 32.5'i bulurken, mobilya ve ev ürünleri yüzde 19, elektronik perakendesinde yüzde 15.6, tekstil ve hazır giyimde ise yüzde 15.5'lik düşüş yaşandı.

Piyasadan yansıyan bu sonuçlar, sektör oyuncularının satış beklentilerinde de büyük düşüşler yarattı. Raporda perakendecilerin gelecek 3 aya dair beklentilerine de yer verildi. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Şubat 2019'da —29.6 puan oldu. Rapora göre gelecek 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 10.4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 33.5 puan azaldı. Perakendecilerin yüzde 47.9'u gelecek 3 ayda işlerinde bozulma bekliyor.

YÜZDE 63'ÜNÜN SATIŞLARI AZALDI

TEPAV tarafından yapılan araştırmaya göre, Şubat 2019'da perakende sektöründeki şirketlerin sadece yüzde 12'sinin geçen yılın aynı dönemine göre satışlarında artış oldu. Bu dönemde satışlarda sert bir düşüş yaşanırken, işlerinde düşüş olduğunu belirten şirketlerin oranı yüzde 63.4 oldu. Rapora göre geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 24.7 düzeyinde kaldı.