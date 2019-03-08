Yapı Kredi 500 milyon dolar borçlandı

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre tahvilin getirisi yüzde 8.25 olarak belirlendi.
Yapı Kredi ihraç için Citi, Emirates NBD Capital, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank ve UniCredit yetkilendirmişti.
Yapı Kredi, 5.5 yıl vadeli tahvil ihracında 500 milyon dolar borçlandı.
Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre tahvilin getirisi yüzde 8.25 olarak belirlendi.
Yapı Kredi ihraç için Citi, Emirates NBD Capital, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank ve UniCredit yetkilendirmişti.
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