Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü

ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını gevşetme yanlısı sinyallerinin etkisiyle 21 ayın dip seviyesine yakın seyrediyor.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 5.45'e yükseldi

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin yönlendirmesini değiştirerek ilk faiz artışının zamanlamasını en erken gelecek yıla ertelemesi, ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli kredileri sunmasıyla euro sert şekilde değer kaybetti.

Dünya gazetesinin haberine göre, dün yüzde 1 düşüşle Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.1177 doları gören euro bugün hafif değişim göstererek 1.1199 dolarda bulunuyor. Euro bu hafta yüzde 1.5 değer kaybetti.

TSİ 16:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi zayıf seyir izleyen euro üzerinde daha fazla baskı yaratabilir. Ekonomistler iki aydır şaşırtıcı şekilde artış kaydeden tarım dışı istihdamın Şubat'ta 180 bin artmasını bekliyor. ABD tarım dışı istihdam Aralık'ta 222 bin, Ocak'ta ise 304 bin artmıştı.

Bu arada doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks hafif gerileyerek 97.518 seviyesinde bulunuyor.