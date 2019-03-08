Dünya Bankası: Yalnızca 6 ülkede kadınlar eşit ekonomik haklara sahip, Türkiye 85. sırada

Dünya Bankası'nın ‘Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk' raporuna göre, Türkiye erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar tanınması bakımından 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı. Sadece altı ülke erkek ve kadınlara tam anlamıyla eşit ekonomik haklar tanıyor.

Dünya Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere bakıldı.

© Fotoğraf : Twitter İşsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı yüzde 57 arttı

İş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi.

İLK SIRADA AVRUPA AĞIRLIĞI

Rapora göre, bu alanlarda yüzde 100 eşitliği sadece şu altı ülke sağlayabildi: Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. Bu ülkeleri Avusturya, Kanada, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İngiltere (yüzde 97.50) izledi.

TÜRKİYE İŞ, MAAŞ VE EMEKLİLİKTEN KAYBETTİ

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Türkiye yüzde 79.38'lik bir oranlar listenin ancak 85. sırasında kendine yer bulabildi.

Türkiye değerlendirilen alanlardan, seyahat özgürlüğü ve varlık yönetimi gibi konularda erkeklerle eşitlik bakımından 100 puanı tamamlarken; eşit maaş ve emeklilik konusunda sadece 50 alabildi. İş yönetmenin (75 puan) yanı sıra evlilik ve çocuk sahibi olma (80 puan) konusunda da göreceli olarak geride kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN SONDA

© AP Photo / Emrah Gürel İngiliz milletvekillerden Suudi Arabistan'a, kadın hakları aktivistlerine işkence suçlaması

Eşit ekonomik haklar bakımında en kötü sicile sahip olan ülke ise Suudi Arabistan oldu. Kadınların araba kullanmasını yasaklamak gibi yasal düzenlemeleriyle eleştirilen Suudi Arabistan, ancak yüzde 25.63 gibi bir skor elde edebildi.

Listenin son sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan (yüzde29.38), İran (yüzde 31.25), Katar (yüzde 32.50), Suriye (yüzde 34.38), Ürdün ve Kuveyt (yüzde 35) yer aldı.

ABD ise yüze 83,75'lik bir skor elde etti ve ilk 50 ülke arasına giremedi.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VAR

Raporu hazırlayan uzmanlar, küresel düzeyde kadınların erkeklerle aynı ekonomik haklara sahip olma oranı ise ortalama yüzde 75 olarak açıkladı.

Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 84,7 gibi bir oranda seyreden eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 47,3'e düşüyor.

GEORGIEVA: YASALAR İŞ GÜCÜNE KATILIMI ENGELLİYOR

Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva çalışmayla ilgili, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşiğinde olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğini araştırdık" dedi.

Georgieva, "Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayıcılıkk ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

YASAL REFORMLAR DA YAPILIYOR

Ancak rapor, olumlu adımları da vurguladı. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığına dikkat çekti. Tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı belirtildi.