Dünya Bankası: Yalnızca 6 ülkede kadınlar eşit ekonomik haklara sahip, Türkiye 85. sırada

Dünya Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere bakıldı.
İLK SIRADA AVRUPA AĞIRLIĞI
Rapora göre, bu alanlarda yüzde 100 eşitliği sadece şu altı ülke sağlayabildi: Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. Bu ülkeleri Avusturya, Kanada, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İngiltere (yüzde 97.50) izledi.
TÜRKİYE İŞ, MAAŞ VE EMEKLİLİKTEN KAYBETTİ
Türkiye değerlendirilen alanlardan, seyahat özgürlüğü ve varlık yönetimi gibi konularda erkeklerle eşitlik bakımından 100 puanı tamamlarken; eşit maaş ve emeklilik konusunda sadece 50 alabildi. İş yönetmenin (75 puan) yanı sıra evlilik ve çocuk sahibi olma (80 puan) konusunda da göreceli olarak geride kaldı.
SUUDİ ARABİSTAN SONDA
Listenin son sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan (yüzde29.38), İran (yüzde 31.25), Katar (yüzde 32.50), Suriye (yüzde 34.38), Ürdün ve Kuveyt (yüzde 35) yer aldı.
ABD ise yüze 83,75'lik bir skor elde etti ve ilk 50 ülke arasına giremedi.
BÖLGESEL FARKLILIKLAR VAR
Raporu hazırlayan uzmanlar, küresel düzeyde kadınların erkeklerle aynı ekonomik haklara sahip olma oranı ise ortalama yüzde 75 olarak açıkladı.
GEORGIEVA: YASALAR İŞ GÜCÜNE KATILIMI ENGELLİYOR
Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva çalışmayla ilgili, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşiğinde olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğini araştırdık" dedi.
Georgieva, "Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayıcılıkk ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" ifadelerini kullandı.
YASAL REFORMLAR DA YAPILIYOR
Ancak rapor, olumlu adımları da vurguladı. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığına dikkat çekti. Tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı belirtildi.
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