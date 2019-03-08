Albayrak: Kadınlarımız bakanlıklardaki tüm pozisyonları takip etmeli, bizi zorlamalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konuşma yaptı. Albayrak, "Terfi noktasında bakıyoruz fakat bulamıyoruz. Benim bakanlığım başta olmak üzere tüm bakanlıklarda kadınlarımız tüm pozisyonları takip etmeli, bizi talep noktasında zorlamalı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da (BİST) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü töreninde konuştu.

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Ayrımcılığın Türkiye'nin büyük potansiyeli önünde set olmasına izin veremeyeceklerini belirten Albayrak, "Türkiye cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede güçlü bir hafızaya sahip" dedi.

"İş gücüne katılım açısından kadınlarımız çok önemli mesafe kat etti" ifadesini kullanan Albayrak'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

— Son 15 yılda çok ciddi rakamlara ulaştı. Ancak maalesef kamu düzeyinde istediğimiz düzeye çıkaramadık.

— Terfi noktasında bakıyoruz fakat bulamıyoruz. Benim bakanlığım başta olmak üzere tüm bakanlıklarda kadınlarımız tüm pozisyonları takip etmeli, bizi talep noktasında zorlamalı

— Kapsayıcı politikalarla kadınların toplumun her kademesinde daha görünür olması için adımlar atacağız. Kadın istihdamının artırılması için çok ciddi adımlar attık