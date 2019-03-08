Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu, Türk Telekom'dan Turkcell'e atandı

Türk Telekom'daki görevlerinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

© Fotoğraf : DHA Turkcell Pazarlama Direktörü Yiş: Biz de meraklı değiliz interneti bu fiyattan satmaya

Turkcell'den KAP'a dün yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, dün aldığı kararla, Bekir Pakdemirli'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir" denildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Türk Telekom'dan yine dün KAP'A yapılan açıklamada ise, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Aksu şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Bülent Aksu'nun istifası üzerine boşalan üyeliğe Aclan Acar atanmıştır" ifadeleri yer aldı.