Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, Turkcell yönetimine atandı

Turkcell yönetim kurulu üyesi Tuvan Yalım görevinden istifa ederken, yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

Şirket KAP açıklamasında ayrıca, 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler'in üyeliklerinin devam ettiğini bildirdi. Akça aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tuvan Yalım geçen yıl Mart ayında Turkcell'in üç ana hissedarı Telia Company, Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One'ın ortak aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasındaydı.

Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Hüseyin Aydın ayrıca Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi.