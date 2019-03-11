Dolar/TL yeni haftaya 5.44 civarında başladı

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde artışla 5.48'e kadar çıkan Dolar/TL yeni haftaya 5.44'te yatay başladı.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 5.45'e yükseldi

Bloomberght HT'nin aktardığına göre, kur bu sabah saatlerinde en yüksek 5.4539, en düşük 5.4256'yı gördü.

Euro/TL yatay seyirle 6.12'de, sepet kur ise 5.77'de işlem görüyor.

Yurt içinde bugün 2018 yılı büyüme verisi ve cari işlemler verisi takip edilecek. Bloomberg HT anketine göre 2018'e ilişkin büyümenin yüzde 2 olması bekleniyor. Cari işlemler dengesinin ise 0.65 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.