Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2.6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi, geçen yıl yüzde 2.6 oranında büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçülen ekonomi, 2018 yılının tamamında yüzde 2.6 büyüdü.

Cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu.

© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat Reuters’tan Türkiye anketi: 2018 büyüme beklentisi hükümet tahmininin çok altında

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün katma değeri yüzde 1.3, sanayi sektörü yüzde 1.1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1.9 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 5,6 arttı.

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, dolar cinsinden 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 0.5, sanayi sektörü yüzde 6.4 ve inşaat sektörü yüzde 8.7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 azaldı.