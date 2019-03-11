'ABD'li yatırımcılar 'Nisandan sonra yapılacakları da duymak istiyoruz' diyor, Albayrak konuşma yapmayı kabul etti'

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen eylül ayında yaptığı açıklamaların ABD üzerindeki etkisini sürdürdüğünü kaydetti. Turgut, "ABD'li yatırımcılarda 'Nisandan sonra yapılacakları da duymak istiyoruz' şeklinde bir arzunun oluştuğu belirtiliyor" dedi.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, eylül ayında New York'ta düzenlenen ve kendisinin de çok yakından izlediğini belirttiği Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısına dair izlenimlerini aktardı.

"Seçimden sonra Türk-Amerikan ilişkisini onarma dönemi başlayacak" başlıklı yazısında Turgut, şunları kaydetti:

© Fotoğraf : İHA / Murat Ergin Albayrak'tan büyüme yorumu: İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı

"Eylül ayında New York'ta düzenlenen ve benim de çok yakından izlemiş olduğum Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısında bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomide izleyeceği yol haritası hakkında detayları Amerikan iş dünyası ile paylaştı. Buradaki iş çevrelerine yakın, onların düşünme süreçlerini bilen uzmanlar Bakan Albayrak'ın yol haritasını sadece anlatmakla kalmadığını ve bunun gerçekleşmesi için de gereken her adımı attığının düşünüldüğünü söylüyorlar. Bu yol haritasının gerçekleşmesinin burada yeni bir güvenin oluşmasını sağladığı ve ABD'li yatırımcılarda "Nisandan sonra yapılacakları da duymak istiyoruz" şeklinde bir arzunun oluştuğu belirtiliyor.

YENİ BAŞLANGICIN TOPLANTISI

Bu talebi de göz önünde bulunduran Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 14-16 Nisan'da Washington'da ABD'li yatırımcılarla bir toplantı düzenledi. Yol haritasına gösterilen ilgi ve nisan ayından sonra atılacak adımları da öğrenme arzusunu göz önüne alan Bakan Albayrak bu toplantıda bir konuşma yapmayı kabul etti

© AA / İsa Terli Albayrak: Kadınlarımız bakanlıklardaki tüm pozisyonları takip etmeli, bizi zorlamalı

İki gün sürecek toplantıda iki ülke arasındaki ilişkinin her düzeyde nasıl daha iyileştirileceği konusu tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Washington'daki Trump International Oteli'nde gerçekleşecek bu önemli toplantıya Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da katılacak. 16 Nisan'da Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Smith ile ortak bir konuşma yapacak olan Ruhsar Pekcan, Bakan Albayrak'ın anlatacağı yol haritasına ticari düzeyde yapılacak katkıları açacak ve Amerikalı yatırımcının merak ettiği konulara açıklık getirecek."