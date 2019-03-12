Patates üreticileri: Şu an ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok, adrese teslim bir kararname olmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 200 bin ton patatese sıfır gümrükle izin verilmesi, üreticileri şoke etti. Üreticiler, görüşlerinin sorulmadığını aktarırken "İthalata gerek yok" dedi.

© AA / Patates ithalatında vergi kalktı

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım, sıfır gümrükle patates ithalatı hakkında sektör temsilcileriyle görüştü.

Yıldırım'ın "Patates ithalatı İran, Kazakistan veya Mısır'dan yapılacak" başlıklı yazısında aktardığına göre üreticiler şunları söylüyor:

"Kararnameyi Resmi Gazete'de görünce şok olduk. Şu anda ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok. Bize hiç kimse ithalatla ilgili bilgi vermedi. Görüşümüzü de soran olmadı. Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve bürokratları Niğde'deydi. Birlikte toplantı yaptık. İthalatın konusu geçmedi. Bakan Pakdemirli ve bürokratlarının da bundan haberi olmadığına inanıyoruz. Bakanımıza geçen hafta anlattık. Şu anda patateste ürün temini ile ilgili bir sorun yok. Aşırı fiyat artışı da yok. Yılbaşından bu yana 200 kuruş artıyor sonra tekrar düşüyor. Bu sabah kararnameyi görünce şok olduk. Bazı iddialar var. Ülke genelinde binlerce mağazası olan bir market zincirinin tedarikçisi için bu kararın alındığı yönünde. Elimizde kanıt olmadığı için net olarak söyleyemiyoruz. Ama görünen o ki adrese teslim bir kararname olmuş."