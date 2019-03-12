Varlık Fonu satışa açıldı

Türkiye Varlık Fonu, yapılan değişiklikle ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' kapsamına alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğiyle, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

SPK'nın değişikliğe ilişkin tebliğinde, "9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.1) 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi.

Değişiklikle, "Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir."

Aynı Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi de, "Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz" olarak değiştirildi.

Aynı bend değişiklik öncesi, "Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz" yolundaydı ve Türkiye Varlık Fonu'nu içermiyordu.

ORAN BELİRLEME YETKİSİ

SPK tebliğiyle, aynı tebliğin 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"Kurul, fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir."

Değişiklikte ayrıca, "Kurul, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilir" hükmü yer aldı ve tebliğ hükümlerini "Sermaye Piyasası Kurulu"nun yürüteceği belirtildi.