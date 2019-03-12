İddia Meclis gündeminde: Pakdemirli’nin danışmanlık yaptığı şirketten patates mi alınacak?

Hükümetin 200 bin ton patates ithalatı için gümrük vergisini sıfırlaması üreticilerin tepkilere neden olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food'un danışmanlığı yapmış olması tartışmaların boyutunu başka bir noktaya taşıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Nisan 2019 tarihine kadar 200 bin ton patates için gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli üreticileri zor duruma sokacağı ve ülke tarımını olumsuz yönde etkileyeceği nedeniyle eleştirilen karar, tepkilere neden oldu.

© AA / Patates ithalatında vergi kalktı

T24'ün haberine göre, sıfır gümrükle ithalat tartışması devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi McCain Food'a yaptığı danışmanlık akıllara geldi. Pakdemirli'nin özgeçmişinde 2013-2018 yılları arasında söz konusu şirkete danışmanlık yaptığı görülüyor.

Pakdemirli'nin şirkete danışmanlık yapmış olması sosyal medyada "McCain Food'dan ne kadar gümrüksüz patates alınacak" sorularına sebep oldu. Bu soru, Tarım, Orman ve Köyişleri Komsiyonu üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarafından Meclis gündemine de taşındı.

CHP'Lİ GAYTANCIOĞLU'NDAN SORU ÖNERGESİ

Türkiye'nin bir zamanlar tarımda net ihracatçı bir konumdayken günümüzde en temel tarım ürünlerini bile ithal eder duruma geldiğini belirten CHP'li Gaytancıoğlu, iddialar üzerine soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bunda 17 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerinin üretim politikalarına önem vermemesi ciddi bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen patates bile üretilemez hale gelmiş, gümrük vergileri sürekli sıfırlanarak yurttaşlarımız bir zamanlar en ucuz gıda olan patatesi alamaz duruma getirilmiştir. Uygulanan niteliksiz politikaların temelinde Tarım Bakanlığı görevine getirilen kişilerin sektör dışından olması ve küresel ticaret firmalarına yakınlığına yönelik olarak yazılı ve görsel başında birtakım haberlere rastlanmaktadır."

Gaytancıoğlu, şu soruları yöneltti:

— Türkiye sıfır vergi ile patates ithalatını, dondurulmuş patates sektöründe faaliyet gösteren küresel bir firma olan McCain Food şirketi aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Irak'tan mı gerçekleştirecektir?

— Halen Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, bir zamanlar McCain Food şirketine danışmanlık yapmış mıdır?

— Patateste yerli üretimi arttırabilmek için bir politikanız ve üretim planlamanız var mıdır?