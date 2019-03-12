İddia Meclis gündeminde: Pakdemirli’nin danışmanlık yaptığı şirketten patates mi alınacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Nisan 2019 tarihine kadar 200 bin ton patates için gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli üreticileri zor duruma sokacağı ve ülke tarımını olumsuz yönde etkileyeceği nedeniyle eleştirilen karar, tepkilere neden oldu.
Pakdemirli'nin şirkete danışmanlık yapmış olması sosyal medyada "McCain Food'dan ne kadar gümrüksüz patates alınacak" sorularına sebep oldu. Bu soru, Tarım, Orman ve Köyişleri Komsiyonu üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarafından Meclis gündemine de taşındı.
CHP'Lİ GAYTANCIOĞLU'NDAN SORU ÖNERGESİ
Türkiye'nin bir zamanlar tarımda net ihracatçı bir konumdayken günümüzde en temel tarım ürünlerini bile ithal eder duruma geldiğini belirten CHP'li Gaytancıoğlu, iddialar üzerine soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:
Gaytancıoğlu, şu soruları yöneltti:
— Türkiye sıfır vergi ile patates ithalatını, dondurulmuş patates sektöründe faaliyet gösteren küresel bir firma olan McCain Food şirketi aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Irak'tan mı gerçekleştirecektir?
— Halen Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, bir zamanlar McCain Food şirketine danışmanlık yapmış mıdır?
— Patateste yerli üretimi arttırabilmek için bir politikanız ve üretim planlamanız var mıdır?
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