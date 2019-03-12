Rusya altın rezervlerinin büyüklüğü açısından Stalin dönemi rekorunu kırdı

Nezavisimaya Gazeta'nın (NG) haberine göre Rusya Merkez Bankası, 2018 yılında 8.8 milyon ons altın satın aldıklarını ve böylece yıl sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin rekor seviyeyi ifade eden 67.9 milyon onsa (2.112 ton) yükseldiğini açıkladı. Banka, altınların parasal değerinin 91.6 milyar dolar olduğunu kaydetti.
NG'ye konuşan Rusya Madenciler Konfederasyonu Başkanı Viktor Tarakanovskiy, Stalin'in hayatını kaybettiği tarihte rezervlerde 2.040 ton altın bulunduğunu belirterek, Rusya Merkez Bankası'nın günümüzde ulaştığı seviyenin yeni bir rekor olduğunu ifade etti.
Rusya'nın altın rezervinin henüz 2012 yılında 895.7 ton olduğuna dikkat çeken NG, rezervlerin Haziran 2013'te Merkez Bankası başkanlığına Elvira Nabiullina'nın getirilmesi ve yaptırımlarla mücadeleye başlanması sonrası artışa geçtiğinin altını çizdi.
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