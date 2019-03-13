Vatandaşın bankaya borcu 511 milyar TL

Bankalarda mevduatı elinde tutanlar ile borçlu olanlar arasındaki makasın büyüklüğü şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Vatandaşların bankalara borcu 511 milyar lira iken, 163 bin 180 gerçek ve tüzel kişinin mevduatı 1 trilyon 24 milyar 777 milyon lira oldu. Yüzde 0.17’lik bu kişilerin elindeki para toplam mevduatın yüzde 54’üne denk geliyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bankalardaki mevduatın yarısından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu. Bankaların verdiği krediler 29 milyar lira arttı ve 2 trilyon 422 milyar lira oldu. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 10.3 milyar lira (yüzde 11) artarak 1 Mart itibarıyla 104 milyar liraya çıktı.

© AA / Anadolu Birlik Holding borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor

Vatandaşların bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak-1 Mart 2019 tarihleri arasında 511.3 milyar lira oldu. Yurt içinde gerçek ve tüzel kişilere ait 93 milyon 772 bin 213 adet hesap bulunuyor. Bu hesaplardan 1 milyon lira ve üzeri mevduat hesabı olanların sayısı yüzde 0.17'si yani 163 bin 180 adet.

Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatları 1 trilyon 898 milyar 572 milyon lira. 163 bin 180 adet hesapta duran mevduat tutarı ise 1 trilyon 24 milyar 777 milyon lira. Toplam mevduatlara 1 milyon liranın üzerindeki mevduatların oranı yüzde 54'ü buluyor.