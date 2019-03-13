SPK'dan para piyasaları fonlarına yeni kural

SPK açıkladığı ilke kararıyla para piyasası fonlarına, fonun en az yüzde 50'sini mevduat/katılma hesaplarında değerlendirme kuralı getirdi. Ayrıca tek bir bankada değerlendirilecek fon tutaı fon toplam değerinin yüzde 6'sını aşamayacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda değişiklik yaparak fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi.

SPK'nın dün akşam yayımlanan açıklamasında "Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir" denildi.

Eklenen maddede, "Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin yüzde 6'sını aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin yüzde 40'ını aşamaz" ifadeleri de kullanıldı.