Rus turistte yüzde 10 artış bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Rus turist sayısında yüzde 10 artış beklediklerini kaydetti. Bağlıkaya ayrıca, Rus turistlerin kişi başı harcamasının 700-750 dolar civarında olduğunu belirtti.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, "Rus turistte %10 artış bekleniyor" başlığıyla yayımlanan yazısında MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'ndan izlenimlerini aktardı.

Fuara Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın davetlisi olarak katıldığını belirten Karakuş, yazısına şöyle devam etti:

© Fotoğraf : DHA Antalya’ya gelen Rus turist sayısında rekor kırıldı

"40 bin metrekarelik alandaki fuara 100'e yakın ülke katılıyor. Geçen yıl fuarın 23 bin ziyaretçisi olmuş.

Türkiye'de bu sene 300 metrekarelik stantla temsil edildi. Türkiye Moskova'daki fuarın ilgi çeken ülkelerinden biriydi bu sene de. Türk otellerin stantlarının önü kalabalıktı.

Türkiye, Rus turistlerin gittiği ülkeler içinde 1. sırada. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus turist ağırladık Türkiye'de. Bu sene de 6 milyon dolayında turist bekleniyor yine Rusya'dan.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile 2019 Rus turist hedefini konuştuk.

Türkiye'nin en önemli pazarının fuarında olduklarını belirten Bağlıkaya, 'Geçen sene 6 milyonu yakaladık. Bu yıl kapasite olarak çok artmayabilir. Çünkü geçen sene de çok ciddi kapasite fazlası vardı. Bu sene biraz daha dengeli gideceğini düşünüyorum. Rusya'da yüzde 5-10'luk bir artış beklenebilir. Çok fazla radikal artışlar olacağını düşünmüyorum Orta Avrupa'daki gibi. Rusya her zaman Türkiye için önemli bir pazar olmaya devam edecek. Hem coğrafi yakınlığı hem de Türkiye'deki tesislerin ve alt yapının Rus turiste uygun olması onlar için önemli. Rusya ile ilişkilerimiz iyi devam ettiği müddetçe Rus turistin sayısı her geçen gün artacaktır' dedi.

750 DOLAR HARCIYORLAR

Rus turistlerden beklenen gelirle ilgili olarak da Bağlıkaya, 'Rus turistlerin kişi başı harcaması 700-750 dolar civarında. 6 milyon turisti yaklaşmıştık geçen yıl. Rakam ortada' dedi.

Rusların en çok geldiği ilin valisi olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Moskova'daki fuardaydı. Vali Karaloğlu, Türkiye'ye gelen Rusların yüzde 82'sinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

Fuara KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Ataoğlu, KKTC'ye bu sene 1.5 milyon turist beklediklerini kaydetti.

SAYILARLA RUS PAZARI

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

- Ruslar uluslararası turizm harcamaları bakımından dünyada 8. sırada. Rus turistler 2017 yılında dünyada 31,1 milyar dolar harcama yapmış.

— Ruslar Türkiye'de en çok Antalya'ya geliyor. 2018'de 4 milyon 651 bin 709 Rus turist Antalya'ya gelmiş. İkinci sırada ise İstanbul var. İstanbul'a geçen yıl 618 bin 511 Rus turist gelmiş

— Rus turistler Türkiye'de ortalama 8.4 gece konaklıyor.

— Rus turistin yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amacıyla geliyor. Akraba ve arkadaş ziyareti için gelen Rus turistlerin sayısı da yüzde 3.5. Yüzde 3.1'i de toplantı ve iş amaçlı geliyor.

— Rus turistlerin yüzde 75'i paket turla geliyor.

— Türkiye'ye 2019 yılının ocak ayında gelen Rus turist sayısı 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 91 bin 720 kişiye yükselmiş.

— Rusya'ya giden Türk vatandaşlarının sayısı ise 2018 yılında 95 bin 166 olmuş. 2017 yılına göre bu yüzde 29.6 artış demek.

— Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı uçak seferleri bulunuyor. Tarifeli seferler Antalya, İstanbul, Ankara, Bodrum, Dalaman, Gazipaşa, İzmir'e var."