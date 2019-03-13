Kayıt
11:26 13 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Antalya- Turist

    Rus turistte yüzde 10 artış bekleniyor

    © Sputnik /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Rus turist sayısında yüzde 10 artış beklediklerini kaydetti. Bağlıkaya ayrıca, Rus turistlerin kişi başı harcamasının 700-750 dolar civarında olduğunu belirtti.

    Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, "Rus turistte %10 artış bekleniyor" başlığıyla yayımlanan yazısında MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'ndan izlenimlerini aktardı.

    Fuara Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın davetlisi olarak katıldığını belirten Karakuş, yazısına şöyle devam etti:

    Rus turist-Antalya
    © Fotoğraf : DHA
    Antalya’ya gelen Rus turist sayısında rekor kırıldı
    "40 bin metrekarelik alandaki fuara 100'e yakın ülke katılıyor. Geçen yıl fuarın 23 bin ziyaretçisi olmuş.

    Türkiye'de bu sene 300 metrekarelik stantla temsil edildi. Türkiye Moskova'daki fuarın ilgi çeken ülkelerinden biriydi bu sene de. Türk otellerin stantlarının önü kalabalıktı.

    Türkiye, Rus turistlerin gittiği ülkeler içinde 1. sırada. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus turist ağırladık Türkiye'de. Bu sene de 6 milyon dolayında turist bekleniyor yine Rusya'dan.

    TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile 2019 Rus turist hedefini konuştuk.

    Antalya- Rus turist
    © Sputnik /
    ATOR: Türkiye bu yıl Rus turist sayısı bakımından yeni bir rekor görmeyebilir
    Türkiye'nin en önemli pazarının fuarında olduklarını belirten Bağlıkaya, 'Geçen sene 6 milyonu yakaladık. Bu yıl kapasite olarak çok artmayabilir. Çünkü geçen sene de çok ciddi kapasite fazlası vardı. Bu sene biraz daha dengeli gideceğini düşünüyorum. Rusya'da yüzde 5-10'luk bir artış beklenebilir. Çok fazla radikal artışlar olacağını düşünmüyorum Orta Avrupa'daki gibi. Rusya her zaman Türkiye için önemli bir pazar olmaya devam edecek. Hem coğrafi yakınlığı hem de Türkiye'deki tesislerin ve alt yapının Rus turiste uygun olması onlar için önemli. Rusya ile ilişkilerimiz iyi devam ettiği müddetçe Rus turistin sayısı her geçen gün artacaktır' dedi.

    750 DOLAR HARCIYORLAR

    Rus turistlerden beklenen gelirle ilgili olarak da Bağlıkaya, 'Rus turistlerin kişi başı harcaması 700-750 dolar civarında. 6 milyon turisti yaklaşmıştık geçen yıl. Rakam ortada' dedi.

    Rusların en çok geldiği ilin valisi olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Moskova'daki fuardaydı. Vali Karaloğlu, Türkiye'ye gelen Rusların yüzde 82'sinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

    Fuara KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Ataoğlu, KKTC'ye bu sene 1.5 milyon turist beklediklerini kaydetti.

    SAYILARLA RUS PAZARI

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı
    - Ruslar uluslararası turizm harcamaları bakımından dünyada 8. sırada. Rus turistler 2017 yılında dünyada 31,1 milyar dolar harcama yapmış.

    — Ruslar Türkiye'de en çok Antalya'ya geliyor. 2018'de 4 milyon 651 bin 709 Rus turist Antalya'ya gelmiş. İkinci sırada ise İstanbul var. İstanbul'a geçen yıl 618 bin 511 Rus turist gelmiş

    — Rus turistler Türkiye'de ortalama 8.4 gece konaklıyor.

    — Rus turistin yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amacıyla geliyor. Akraba ve arkadaş ziyareti için gelen Rus turistlerin sayısı da yüzde 3.5. Yüzde 3.1'i de toplantı ve iş amaçlı geliyor.

    — Rus turistlerin yüzde 75'i paket turla geliyor.

    — Türkiye'ye 2019 yılının ocak ayında gelen Rus turist sayısı 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 91 bin 720 kişiye yükselmiş.

    — Rusya'ya giden Türk vatandaşlarının sayısı ise 2018 yılında 95 bin 166 olmuş. 2017 yılına göre bu yüzde 29.6 artış demek.

    — Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı uçak seferleri bulunuyor. Tarifeli seferler Antalya, İstanbul, Ankara, Bodrum, Dalaman, Gazipaşa, İzmir'e var."

    Etiketler:
    Pazarlama, otel, tatil, artış, turizm, Rus turist, Milliyet, Abdullah Karakuş, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Karikatür
    ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet