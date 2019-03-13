Fitch: Türkiye'nin potansiyel büyümesi geriledi

Bloomberg'in haberine göre, Fitch Ratings tarafından yayınlanan raporda gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine ilişkin revizyonlar yer aldı.

Raporda, gelişen ülkelerin Fitch Ratings Ekonomi takımının tahminlerine göre potansiyel büyüme hızlarının esasen olumsuz yatırım görünümünün etkisiyle azaldığı ifade edildi.

Kurumun raporuna göre Türkiye'nin potansiyel büyümesi ise 0.5 yüzde puanı azalarak yüzde 4.3 seviyesine geriledi.

Raporda, revizyona ilişkin kurun, geçen yılki yükselişinden bu yana gelişen sert dış değişikliklerin etkisini yansıttığı belirtilerek GSYİH'ye göre yatırımlardaki sert düşüşe dikkat çekildi.

Fitch raporunda bu durumun sermaye stokunda (ve dolayısıyla işgücü verimliliği) önceki tahmine göre önemli ölçüde düşük büyümeyle sonuçlanacağının altı çizildi.

Brezilya'nın potansiyel büyüme hızı yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye çekildi. Meksika'nın büyüme hızı tahmini 0.3 yüzde puanı azalarak yüzde 2.5'e geriledi. Güney Afrika 0.2 yüzde puanı azalarak yüzde 1.7'ye indi. 0.3 yüzde puanı yukarı revize edilerek yüzde 7'ye çıkan Hindistan, en yüksek potansiyel büyüme hızına sahip gelişen piyasa pozisyonunu korudu. Endoneyza 0.2 puan aşağı revize edilerek yüzde 0.3'e çekildi.