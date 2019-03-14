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    Halkbank

    Halkbank yöneticilerine ucuz dolar soruşturmasında takipsizlik kararı

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Ekonomi
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    Halkbank yöneticileri hakkında yürütülen 'ucuz dolar soruşturması'nda sona gelindi. Mahkeme heyeti, takipsizlik kararı verdi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ağustos 2018'de internet sitesinde kur 6.55 iken 3.72 seviyesinden dolar, kur 7.62 iken 4.32'den euro satan Halkbank yöneticileri hakkında 'bankayı zarara uğratmak' suçundan yürüttüğü soruşturmada 'takipsizlik' kararı verdi.

    Halkbank
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Halkbank'ın internet sitesine erişilemiyor
    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar, 'bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozmak suretiyle bankayı zarara uğratmak' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve Halkbank yetkilileri hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

    Yaşar, takipsizlik kararının gerekçesinde, "Şikâyet konu eylemlerde; bankanın herhangi bir zarara uğramamış olması, düşük döviz/altın kuru nedeniyle herhangi bir şahsın maddi menfaat elde etmemiş olması, düşük döviz/altın kuru belirlenmesinin veri sağlayıcılardan banka sistemine aktarım yapılırken sistemsel hatadan kaynaklandığı, dolayısıyla olayda suça yönelik kusur izafe edilebilecek bir durum bulunmadığından şikâyete konu olaya ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" dedi.

    2561 İŞLEM YAPILMIŞ

    Takipsizlik kararında, şikâyetler üzerine Halkbank Teftiş Kurulu tarafından olaya ilişkin 28 Eylül 2018 tarihli değerlendirme raporu hazırlandığı anlatıldı. Düşük kurlar üzerinden toplam 1647 banka müşterisinin 2 bin 561 adet işlem yaptığı ifade edilen raporda "Veri sağlayıcılarından edinilen finansal verilerin banka sistemine aktarımında hata oluştu ve bu hata fark edilerek ters muhasebe yönetimiyle bankanın zarara uğraması engellendi" denildi.

    Raporda aynı IP'den yapılan işlemlerde dikkat çeken bir yoğunlaşmanın bulunmadığı ve olayda herhangi bir suistimalin bulunmadığı iddia edildi.

    Etiketler:
    soruşturma, euro, TL, dolar, Halkbank, Türkiye
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