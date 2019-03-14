POS cihazlarıyla kredi kartı vurgunu: 250 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi, fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartlarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran 4 kişilik şebeke çökertildi. POS cihazlarıyla 250 bin liralık vurgun yapan 4 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş POS cihazları, kopya kart oluşturmakta kullanılan MSR cihazı, manyetik şeritli kopya kartlar, 200 kişinin kart bilgilerinin yer aldığı evraklar ile zanlıların saklandıkları adreslerde bir miktar para ele geçirildi.
Yazılımı oynanmış POS cihazları ile 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan şebekenin, kopyaladıkları kredi kartlarıyla 250 bin liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları ortaya çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart'ta Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartlarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran şebeke üyelerinin, kopyaladıkları kartlardan ATM'lerden para çekerken görüntüleri ortaya çıktı. POS cihazlarıyla 250 bin liralık vurgun yapan 4 şüphelinin, banka ATM'lerinden para çekerken sergiledikleri rahat tavır dikkat çekiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)