S&P: Türkiye'de resesyon devam edecek

'Türkiye 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak' diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin 2018 sonunda resesyona girdiğinin TÜİK'in 11 Mart'ta açıkladığı verilerle teyit edildiğini kaydeden kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, "Biz bunu Ağustos ayından bu yana tahmin ediyorduk ve 2018 için gelen yüzde 2.6 nihai büyüme oranı bizim önceki tahminlerimize büyük ölçüde paralel" değerlendirmesini yaptı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre S&P, "Ödemeler dengesi akışında ani bir terse dönüşü, bir ekonomik daralmanın takip ettiği kuralından Türkiye de muaf kalamadı. Türkiye'de benzer trendleri 2001 ve 2009'da, global finansal kriz sonrasında da dünyanın her yerinde görmüştük" dedi ve Türkiye'nin geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan kur krizi sonrasında stagflasyonist bir düzeltmeye doğru gittiği görüşünü sürdürdüklerini aktardı.

'ZAYIF LİRADAN KAYNAKLI DÖVİZ BORÇ YÜKÜ EN ÖNEMLİ ZAYIFLIK'

© AFP 2018 / Yasin Akgül Mahfi Eğilmez: Türkiye slumpflasyona girdi

S&P değerlendirmesinde, "Yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi toparlanma bekliyoruz. Yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartlar, zayıf liradan kaynaklı yüksek döviz cinsinden borç yükü ve yüksek lira faizleri ile birlikte en önemli zayıflık olacak. Cari geçici vergi indirimlerinin bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından sona ermesini ve tüketimin bu yıl reel olarak düşmesini bekliyoruz. Güçlü ihracat performansı, özellikle turizm biraz soluklanma sağlayacaktır" görüşüne yer verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacağı temel senaryolarını devam ettirdiklerini ifade etti.