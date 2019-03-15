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17:57 15 Mart 2019
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    Berat Albayrak, Aydın, Nazilli

    Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

    © AA / Emin Mengüarslan
    Ekonomi
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (669)
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini söyledi. Albayrak, "Dolar '6, 8, 10, 15 lira olacak' diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar" diye konuştu.

    Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezerek esnafın taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden vatandaşa seslendi.

    Berat Albayrak
    © Fotoğraf : İHA
    Albayrak: Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı
    Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin bekası için kurulduğunu, aynı ruhu Aydın ve Nazilli'de de gördüğünü belirten Albayrak, 31 Mart'ta Türkiye'nin bir seçime gittiğini, bu seçimlerin hem hizmet hem ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

    Cumhur İttifakı'nın özünde ve sözünde dosdoğru bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşın karşısına çıktığını kaydeden Albayrak, "İşte Nazilli başkanımızın yaptığı hizmetler ortada. Bir de Aydın'a bakıyoruz, eyvah ki eyvah. Sadece bir seçim önce 133 tane vaat veren belediye başkanı kaçını yaptı? Vaatlerini hayata geçirememiş bir belediyecilik var" diye konuştu.

    Albayrak, belediyecilik hususunun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi milyonlarca insanımız sadece kendisi, memleketi için değil çocuklarının da bekası için meydanlara indi. Bunun altını çizmemiz lazım. Evlerinde, televizyon karşısında zapping yaparken 'ölü sayısını kim kazanacak' diye izleyen belediyeciler, siyasetçiler oldu. Biz bu resmi unutmayacağız" dedi.

    'ARAŞTIRDIK, SORDUK KİM ÇIKTI BİLİYOR MUSUNUZ?'

    Mahir Ünal
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Türkiye'nin bugüne kadar içeriden ve dışarıdan terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığına değinen Albayrak, "Her birinden güçlenerek çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güzel günler bizi bekliyor" ifadesini kullandı.

    Türkiye'de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Dolar '6, 8, 10, 15 lira olacak' diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler… Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler… Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (669)

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    Etiketler:
    Ekonomi, Dolar, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Berat Albayrak, Nazilli, Aydın
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