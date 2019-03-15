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19:31 15 Mart 2019
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    Standard and Poor's (S&P)

    S&P: Türkiye’de ekonomik küçülme devam edecek

    © AP Photo / Henny Ray Abrams
    Ekonomi
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    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’ye göre, Türkiye’de ekonomik küçülme sürecek. Kuruluş, geçici vergi indirimlerinin de 31 Mart yerel seçimleri ardından sonlandırılacağını düşündüklerini belirtti.

    İstiklal Caddesi - 2009
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 11 Mart'ta ekonomide küçülmenin yaşandığını açıklamasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'dan (S&P) uyarı geldi.

    Türkiye beklentilerinin 2018'de gerçekleştiğini belirten kuruluş, 2019 yılında ekonomide küçülmenin devam edeceği yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.

    Değerlendirmede, "Ödemeler dengesi akışında ani bir terse dönüşü, bir ekonomik daralmanın takip ettiği kuralından Türkiye de muaf kalamadı. Türkiye'de benzer trendleri 2001 ve 2009'da, global finansal kriz sonrasında da dünyanın her yerinde görmüştük" ifadeleri yer aldı.

    Yapılan açıklamada, döviz cinsinden borç yüküne ve talepteki daralmaya işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi toparlanma bekliyoruz. Yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartlar, zayıf liradan kaynaklı yüksek döviz cinsinden borç yükü ve yüksek lira faizleri ile birlikte en önemli zayıflık olacak. Cari geçici vergi indirimlerinin bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından sona ermesini ve tüketimin bu yıl reel olarak düşmesini bekliyoruz. Güçlü ihracat performansı, özellikle turizm biraz soluklanma sağlayacaktır."

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    Etiketler:
    talep, borç, Daralma, Küçülme, kriz, Standard and Poor's (S&P), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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