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09:55 17 Mart 2019
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    ekonomi, hesap, kitap

    Belediyelerin borcu 3 milyar doları aştı

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibariyle 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Belediyelerin dış borcunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibariyle 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Bu borcun 603 milyon doları hazine garantili.

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
    © Fotoğraf : Twitter
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    Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 63 milyon dolar ve bu borcun 2 milyar 154 milyon doları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.

    Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantisiz dış borcu şöyle:

    — Bursa Büyükşehir Belediyesi 47 milyon dolar.

    — Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 milyon dolar.

    — İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 154 milyon dolar.

    — İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağılı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 18 milyon dolar.

    — İzmir Büyükşehir Belediyesi 389 milyon dolar.

    — İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 35 milyon dolar.

    — Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 milyon dolar.

    — Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 14,6 milyon dolar hazine garintisiz.

    — Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 milyon dolar.

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    Hazine Müsteşarlığı
    © AA /
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    Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantili dış borcu şöyle:

    — Adana Büyükşehir Belediyesi 13 milyon dolar.

    — Antalya Büyükşehir Belediyesi 54 milyon dolar.

    — Bursa Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.

    — Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 62 milyon dolar.

    — Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 77 milyon dolar.

    — İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 milyon dolar.

    — İzmir Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.

    — Kayseri Büyükşehir Belediyesi 14 milyon dolar.

    — Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 22 milyon dolar.

    — Samsun Büyükşehir Belediyesi 97 milyon dolar.

    — Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 34 milyon dolar.

    — Zonguldak Belediyesi 10 milyon dolar.

    Etiketler:
    Borç, Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye
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