Belediyelerin borcu 3 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibariyle 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Bu borcun 603 milyon doları hazine garantili.
Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantisiz dış borcu şöyle:
— Bursa Büyükşehir Belediyesi 47 milyon dolar.
— Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 milyon dolar.
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 154 milyon dolar.
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağılı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 18 milyon dolar.
— İzmir Büyükşehir Belediyesi 389 milyon dolar.
— İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 35 milyon dolar.
— Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 milyon dolar.
— Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 14,6 milyon dolar hazine garintisiz.
— Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 milyon dolar.
HAZİNE GARANTİLİ BORÇLARDA BURSA BAŞI ÇEKİYOR
— Adana Büyükşehir Belediyesi 13 milyon dolar.
— Antalya Büyükşehir Belediyesi 54 milyon dolar.
— Bursa Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.
— Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 62 milyon dolar.
— Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 77 milyon dolar.
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 milyon dolar.
— İzmir Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.
— Kayseri Büyükşehir Belediyesi 14 milyon dolar.
— Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 22 milyon dolar.
— Samsun Büyükşehir Belediyesi 97 milyon dolar.
— Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 34 milyon dolar.
— Zonguldak Belediyesi 10 milyon dolar.
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