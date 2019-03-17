TİM Genel Sekreteri Alkin: Nisan ve mayıs kur açısından kritik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, enflasyon ve kur hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Enflasyondaki yapışkanlıktan kurtulmaya başlayacağız. Çünkü kurun enflasyona geçişi çok ağır" şeklinde konuşan Alkin, her yüzde 10'luk kur artışının, yıllık enflasyonu 1.5-2 puan sıçrattığını anlattı ve şöyle devam etti:
"Zaten zar zor enflasyonu 20'nin altına getirmeye çalışıyorsunuz. 20'nin üzerine çıktığımız andan itibaren piyasadaki bütün fiyatlandırma alışkanlıkları yine bozulmaya başlayacak. O nedenle fiyatlandırma alışkanlıklarının normalleşmesi için bizim bütün reel sektöre ekonomi aktörlerine enflasyondaki kalıcı inişin başladığını, psikolojik olarak da hissettirmemiz lazım."
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