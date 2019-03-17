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11:48 17 Mart 2019
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    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin

    TİM Genel Sekreteri Alkin: Nisan ve mayıs kur açısından kritik

    © AA / Burak Özkaya
    Ekonomi
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    TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarında kurda yeni bir hareketlenme yaşanmazsa hazirandan itibaren ülkenin nefes almaya başlayacağını söyledi.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, enflasyon ve kur hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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    "Nisan ve mayıs kuru yönetmek için çok kritik iki ay. Açık ve net söylüyorum bu iki ayı kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar" diyen Alkin, seçimler bittikten sonra nisan ve mayısın döviz kurlarında yeni bir dalgalanmanın yaşanmamasına azami önem gösterilmesi gereken iki ay olduğunu belirtti.

    "Enflasyondaki yapışkanlıktan kurtulmaya başlayacağız. Çünkü kurun enflasyona geçişi çok ağır" şeklinde konuşan Alkin, her yüzde 10'luk kur artışının, yıllık enflasyonu 1.5-2 puan sıçrattığını anlattı ve şöyle devam etti:

    "Zaten zar zor enflasyonu 20'nin altına getirmeye çalışıyorsunuz. 20'nin üzerine çıktığımız andan itibaren piyasadaki bütün fiyatlandırma alışkanlıkları yine bozulmaya başlayacak. O nedenle fiyatlandırma alışkanlıklarının normalleşmesi için bizim bütün reel sektöre ekonomi aktörlerine enflasyondaki kalıcı inişin başladığını, psikolojik olarak da hissettirmemiz lazım."

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    Etiketler:
    Döviz kurları, Enflasyon, dolar, Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM), Kerem Alkin, Türkiye
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