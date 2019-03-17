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11:47 17 Mart 2019
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    Türk Lirası, para

    Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6.4 milyon liralık ikramiye

    © AA /
    Ekonomi
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    Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6.4 milyon lirayı buldu. Son 5 yılda 'muhbirlere' dağıtılan ikramiye yaklaşık 35 milyon lira oldu.

    Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye toplam 6.4 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

    TL - para
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    'Bu yıl 756.5 milyar TL vergi ödeyeceğiz'
    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 391 oldu. 2017'de ise vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 454'ü bulmuştu.

    İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 6 milyon 396 bin 266 olarak gerçekleşti.

    İHBAR SAYISI 41 BİN 391

    Kerimcan Durmaz
    © Fotoğraf : Instagram
    Kerimcan Durmaz vergi denetmenlerinin takibinde: Çanta, sahne kıyafetleri ve duşakabin de inceleme altında
    Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2017'de 12 milyon 870 bin 4 lira olurken, 2016 yılında 240 muhbir 3 milyon 142 bin 130 lira, 2015'te 338 muhbir 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

    Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 719 kişiye toplamda 34 milyon 656 bin 580 liralık ikramiye ödendi.

    Öte yandan 2018'de alınan toplam ihbar sayısı 41 bin 391'i buldu. İhbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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    Etiketler:
    Vergi kaçakçılığı, muhbir, ihbar, vergi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye
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