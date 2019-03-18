Trump'tan General Motors'a: Ohio'daki fabrika bir an önce açılsın

© REUTERS / Yuri Gripas Trump'tan General Motors'a teşvik tehdidi

Just spoke to Mary Barra, CEO of General Motors about the Lordstown Ohio plant. I am not happy that it is closed when everything else in our Country is BOOMING. I asked her to sell it or do something quickly. She blamed the UAW Union — I don’t care, I just want it open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Mart 2019

Trump, Opel'in eski sahibi olan General Motors'un CEO'su Mary Barra ile görüştüğünü duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Ülkedeki her şey patlama yaparken fabrikanın kapalı olmasından mutlu değilim. Barra'ya bu fabrikayı satacak mı yoksa çabucak bir şeyler yapacak mı diye sordum. O da UAW'yi (United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement) suçladı. Benim umurumda değil, bir an önce açılmasını istiyorum!" dedi.

​Şirket ise yaptığı açıklamada, "UAW bu üretim tesisinin ne olacağına karar verecek. Fabrikayı tekrar açmak için tüm ortaklarımızla konuşmaya açığız ancak şu anki odağımız tüm çalışanlarımız üzerinde toplanıyor" ifadelerine yer verdi.

Lordstown'da 1966 yılında açılan tesis, Kuzey Amerika'da yer alan ve kapatılması düşünülen beş fabrikadan ilki olmuştu. General Motors Cruze üretimiyle bilinen tesiste 6 Mart'ta üretime ara verildi, üretim Meksika ve diğer ülkelerdeki fabrikalara kaydırıldı.

General Motors, Lordstown fabrikasındaki 400 çalışanına farklı lokasyonlarda çalışmaları için teklifte bulundu.