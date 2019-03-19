Tanzim satışın 3 aylık maliyeti 8 milyon TL

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Hal Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2019 tarihinde açtığı 'tanzim satış hizmet alımı' ihalesi, 3 ay için 7 milyon 932 bin 981 liralık teklif sunan BELTUR'un oldu. İBB şirketi BELTUR ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı.
İhalenin sonuç ilanında, pazarlık yönteminin seçilme gerekçesi olarak 'doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' düzenlemesi gösterildi.
34 İLÇE 50 NOKTADA SATIŞ BAŞLATILDI
8 Mart-5 Haziran tarihleri arasını kapsayan ihaleyle tanzim satışlarının 1 ay daha uzayacağı ortaya çıktı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada tanzim için 2.5 aylık planlama yapıldığını söylemişti. Sözleşmenin süresi 8 Mart 2019-5 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsıyor.
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