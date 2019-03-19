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14:13 19 Mart 2019
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    Döviz bürosu, İstanbul

    İstanbul, dolar bazında alım gücü düşen şehirler arasında birinci sırada

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    2019 yılında dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Economist tarafından yapılan araştırmada, 'en pahalı şehir' ünvanını Paris, Hong Kong ve Singapur'dan oluşan üç şehrin paylaştığı görüldü. Listede İstanbul ise dolar bazında alım gücü 'keskin bir düşüş yaşayan' şehirler arasında birinci sırada yer alıyor.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Sinan Özmüş
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    Economist Intelligence Unit'in "En Pahalı Şehirler 2019" raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı.

    Üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur'dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles bulunuyor.

    Listeye Avrupa'dan dört kentin girmesi dikkati çekti.

    Economist Intelligence Unit'e göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu.

    'En pahalı şehirler' raporu
    eiu.com
    'En pahalı şehirler' raporu

    'ENFLASYON VE DEVALÜASYONLAR YAŞAM MALİYETİNİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİ'

    Rapora göre ayrıca, İstanbul 'en çok ucuzlayan şehirler' arasında yer alıyor. Bu durumun sebebi ise raporda şu ifadelerle anlatılıyor:

    "Geçen yıl enflasyon ve devalüasyonlar, yaşam maliyetini belirlemede önemli faktörlerdi; Ekonomik kargaşa, kur zayıflığı veya düşen yerel fiyatlar nedeniyle birçok şehrin yaşam sralamasında düşüş yaşandı. Arjantin, Brezilya, Türkiye ve Venezüella gibi ülkeler yukarıda belirtilen koşulların hepsini yaşadı ve bu koşullar söz konusu ülkelerdeki şehirlerin yaşam sıralamasında keskin bir düşüş görülmesine yol açtı."

    'Yaşam sıralaması düşüşe geçen ülkeler' listesi
    eiu.com
    'Yaşam sıralaması düşüşe geçen ülkeler' listesi

    'SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VE YANLIŞ POLİTİKA'

    İstanbul trafik
    © AA / Erhan Elaldı
    'Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehirler' listesinde Moskova birinci, İstanbul ikinci sırada
    Öte yandan, gelişmekte olan bazı ülkelerde yaşanan döviz krizlerinin ABD kaynaklar 'parasal sıkılaştırma' ve doların değerinin artmasından kaynaklı olduğu vurgulanarak, "Dış dengesizlikler, siyasi istikrarsızlık ve yanlış politik hamleler gibi faktörlerin bir birleşimi, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde tam kapsamlı döviz krizlerine yol açtı" ifadeleri kullanıldı. 

    Türkiye'nin ayrıca geçen yıla oranla alım gücü sıralamasında 'en keskin düşüşü' yaşayan ülke olduğu belirtilerek, "Geçtiğimiz 12 ay içinde alım gücü sıralamasında en keskin düşüşü yaşayan Türkiye'de, İstanbul, 120. sıraya yerleşerek 48 sıra düştü. Bu sert düşüşün sebebi Türk lirasındaki son keskin düşüş ve yıllık tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 25.2'ye yükselmesi oldu" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    pahalılaşma, ucuzluk, alım gücü, düşüş, ekonomi, Dolar, Economist Intelligence Unit (EIU), Hong Kong, Venezüella, Arjantin, Paris, İstanbul, Singapur, Türkiye
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