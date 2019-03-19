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14:12 19 Mart 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: 4.5 sene seçim yok, süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Trabzon'da düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "4.5 sene seçim yok, süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek" dedi. Yılın ilk 2.5 ayında 70 milyar liralık sıcak para girişi olduğunu söyleyen Albayrak , eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamların görüleceğini belirtti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kredi büyümesinde toparlanmanın başladığını söyledi ve şubatta kredi tarafındaki artışın 43.5 milyar TL civarında olduğu bilgisini verdi.

    Berat Albayrak, Aydın, Nazilli
    © AA / Emin Mengüarslan
    Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız
    İlk 2.5 ayda piyasaya yaklaşık 70 milyar TL sıcak para girişi olduğunu aktaran Albayrak, "Hazine'de para bol, 2019'un finansmanını bitirdik. Bu yıl borç, finansman ihtiyacımız yok" diye konuştu.

    Albayrak, "Köklü ve kalıcı dönüşüm için şu an ilk adımları atıyoruz. En kısa sürede faizleri ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi ve, cari fazla sürecine girildiğini ifade etti.

    Enflasyonla mücadelede 'katı ve kararlı' olduklarını söyleyen Albayrak, "Tanzim satışların devreye girmesiyle fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı. Eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyonda 2019 hedefi yüzde 15,9 idi ancak çok daha iyi sonuç alacağız, faiz de aynı şekilde düşecek" değerlendirmesini yaptı.

    Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'BİRİLERİNİN BEKLENTİSİ TÜRKİYE'NİN DİZ ÇÖKMESİYDİ'

    Berat Albayrak
    © Fotoğraf : İHA / Murat Ergin
    Albayrak'tan büyüme yorumu: İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı
    -Türkiye olarak türlü türlü zorluklarla mücadele ettik. Ülkemize yönelik finansal dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sergiledik. Son 2 ayda verdiğimiz hızlı reaksiyonlarla sıkıntıların üstesinden gelmeyi bildik. Şubat ocaktan 7 puan daha yukarıda. Mart şubattan daha iyi. Bu da gösteriyor ki ilk çeyrek çok daha iyi olacak. En kötü geride kaldı dememizin sebebi o.

    — ​Birilerinin beklentisi Türkiye'nin diz çökmesiydi. 3-5 aylık bir süreçte önemli adımlar attı. 2019'un ilk çeyreği çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. Cari açıkta beklediğimizden çok daha güçlü bir netice doğacak. İlk çeyrekte geçtiğimiz yılın son dönemindeki daralmayı dolduruyoruz.

    'DOLAR TOPLAYANLAR ŞİMDİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR, ÇOK BEKLERSİNİZ'

    — Seçim dönemine rağmen finansal istikrar, para ve mali politikadaki dik duruştan taviz vermedik. İhracat ve turizmde göstergeler çok olumlu. Kısa vadede ekonominin kırılganlığını azaltmaya yönelik birçok adım attık.

    Mahir Ünal
    © AA / Halil Sağırkaya
    Ünal: Yerel seçimlerden sonra dolar 5 TL'nin altına düşecek
    - Ekim sonrasında faizler 20'lere, 20'lerin altına inmeye başladı. Bu yeterli mi, değil. İş dünyası, işin siyasi ve operasyon tarafını çok iyi görüyor. 4.5 sene seçim yok, süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek. Hazine'de para bol, 2019'un finansmanını bitirdik. Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız. Enflasyonu yüzde 19'lu seviyelere getirdik. Enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz.

    — Geçenlerde 'THY batıyor' diye mesaj atmışlar. 'Ya şunu bir araştırın bakalım' dedim, Facebook'tan şuradan buradan. Hemen savcılarımızla irtibata geçtik, kaynağına baktık ki enterasan bir hücre evinde birisi gözaltına alındı. Bir baktık yurt içi yurt dışı ilişkileri… İşin komik tarafı, bu mesajı attıktan sonra THY tarihin en büyük kârıyla dünyaya manşet oldu. Kimler söylüyor bunları, söyleyeyim mi? Bakın 2 kesim söylüyor.

    — Bir malum siyasi motivasyonla kötücül bir söylemle seçime gitmeye çalışan var, ikincisi ağustos-ekim-eylül aylarında bol bol döviz alıp 10-15'e satmaya çalışanlar. Ağustos-ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor, çok beklersiniz.

    'BİRİLERİ 17 YILDIR HAYAL KURUYOR'

    — Çok daha güçlü bir istihdam rakamına doğru ilerliyoruz. Yeni sistemin etkisiyle reel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.

    Berat Albayrak
    © Fotoğraf : İHA / Murat Ergin
    Albayrak'tan büyüme yorumu: İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı
    - Yurt dışına gittiğimiz her yerde şaşkınlık var. Türkiye çok hızlı bir refleks gösterdi. Biz yeni başladık. Bugün dünden yarın da bugünden iyi olacak.

    — Birilerinin son 5 yıldır tüm bu operasyonlara rağmen teker teker dominonun taşlarının yıkıldığı iklimde hayretle Türkiye'yi izliyorlar. Vuruyoruz tekrar kalkıyor. Daha güçlü kalkıyor. Donald Trump'ın ağustostaki tweetine bakın, bir de ocaktaki tweete bakın. Bir de boş konuşanlara bakın.

    — Milletimizin işini, aşını büyütmek için 1 Nisan'da yola koyulacağız. Seçim algısı hep seçimin ertesi günü hayat devam ediyor birilerine. Birileri hayal kuruyor, 17 yıldır kuruyor.

    — Ağustostaki spekülatif saldırıların nasıl üstesinden geldiysek birilerini hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Mayıs ayıyla birlikte tüm göstergelerde hedeflenenden daha iyi bir 2019 yılı ortaya koyacağız. Algı operasyonlarına rağmen yalanları boşa çıkınca karamsarlık pompalama sürecine yönelecekler.

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    Etiketler:
    Enflasyon, Döviz, Büyüme oranı, Cari açık, Ekonomi, THY, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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