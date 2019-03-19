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17:22 19 Mart 2019
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    Fransa'da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen Sarı Yelekler protestolarına gönderme yapan bir duvar resmi

    OECD 21 ülkede sordu, cevap ortak: Zenginlerden daha fazla vergi alınsın

    © AP Photo / Christophe Ena
    Ekonomi
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    OECD'nin sosyal ve ekonomik risklere yönelik 21 ülkede yürüttüğü algı araştırması, insanların önemli bir bölümünün zenginlerden daha fazla vergi alınmasından yana olduğunu ortaya koydu.

    Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 21 ülkede 22 bin kişiyle yapılan araştırmada, "Hükümet daha az gelire sahip insanları korumak adına zengin insanlardan şu anda olduğundan daha fazla vergi almalı mı?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yarısında fazlası bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

    PORTEKİZ VE YUNANİSTAN İLK SIRADA

    TL
    © REUTERS / Murad Sezer
    Çalışanlar 2019'dan itibaren yüzde 20 vergi ödeyecek
    Zenginlerden fazla vergi alınmasını isteyenlerin 21 ülkedeki ortalaması yüzde 68 olurken, bu fikre en fazla destek ekonomik krizle boğuşan Portekiz ve Yunanistan'dan geldi. İki ülkede bu oran yüzde 80'e kadar çıktı.

    Ortalamada sadece yüzde 20, ihtiyaç duyduğunda kamu yardımlarından yeterince faydalanabildiğini söylerken, yüzde 56 bu yardımlara ulaşmanın zor olacağını söyledi.

    OECD'ye göre katılımcıların çoğunluğu; barınma, sağlık hizmetleri ve yaşlılara uzun süreli bakım sağlanması gibi konularda endişeli olduğunu dile getirdi.

    'HÜKÜMETLER FİKRİMİZİ ÖNEMSEMİYOR'

    OECD, araştırmanın aynı zamanda insanların hükümetlerin refah politikaları konusundaki hoşnutsuzluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

    Ürdün'de vergi protestoları
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    Ürdün'de gelir vergisi yasası protestoları: 17 kişi gözaltına alındı
    OECD'ye göre katılımcılar, sisteme verdikleri göz önünde bulundurulduğunda adil bir paylaşım olmadığını söylemekle kalmadı. Kanada, Norveç, Danimarka ve Hollanda dışındaki ülkelerde yaşayan tüm katılımcılar, hükümetlerinin kendi fikirlerini önemsemediğini de savundu.

    Sonuçlara dair bir analiz yapan OECD, "Bu duygular bütün sosyal gruplar arasında hızla yayılıyor. Üstelik sadece ‘geride bırakılmış' diye addedilen gruplarla da sınırlı değil" yorumunu yaptı. 

    İYİ EĞİTİMLİ VE YÜKSEK GELİRLİLER ADALETSİZLİĞİ DAHA ÇOK HİSSEDİYOR

    OECD, adaletsizlik duygusunun iyi eğitimli ve yüksek gelirli kesimde daha da yüksek olduğunu açıkladı.

    Öte yandan hükümetlerinin ekonomik refah ve adil paylaşım konusunda daha iyisini yapması gerektiğini düşünenlerin çoğunun, Fransa ve Danimarka dışında, refah sistemi açısından diğer ülkelere nazaran daha cömert sayılan ülkelerde yaşıyor olması dikkat çekti.

    Fransa'da başkent Paris'teki Sarı Yelekliler gazete bayileri ateşe verildi
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Fransa'da Sarı Yelekler eyleminde tansiyon yükseldi: Polis biber gazı kullandı, gazete bayileri ateşe verildi
    Araştırmaya göre katılımcıların çoğu daha iyi emekli aylıklarının öncelik olması gerektiğini belirtirken, bunun ekonomik açıdan özgürleştirici olduğunu savundu. 

    Her 100 katılımcıdan 48'i sağlık sistemini ikinci sıraya yerleştirdi, 37'si ise sabit ve garantili gelir sahibi olmayı tercih etti. 

    SARI YELEKLER 18 HAFTADIR EYLEMDE

    Zenginlerden daha fazla vergi alınması konusu pek çok ülkede ‘politik paratoner' işlevi görüyor. ABD'de Demokratlar ‘Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası'yla şirketlere getirilen vergi indirimine karşı çıkarken Fransa'da da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen Sarı Yelekler protestoları 18 haftadır aralıksız devam ediyor.

    Etiketler:
    Araştırma, Ekonomi, gelir dağılımı, Zengin, vergi, Sağlık, Sarı Yelekler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Portekiz, Danimarka, Hollanda, Kanada, Norveç, Yunanistan, Fransa, ABD
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