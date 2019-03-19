Hazine 5.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 19.47, bileşik faiz yüzde 19.97 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 52 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 117 milyon lira, net satış 977.8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 632 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 150 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3.89, reel bileşik faiz yüzde 3.92 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 73.1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 810 milyon lira, net satış 826.9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 630.2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 300 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylece piyasaya toplam 5 milyar 386.7 milyon lira borçlandı.